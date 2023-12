Il Natale nelle famiglie reali

Leggi su dilei

(Di domenica 24 dicembre 2023) Pertutte le royal family cercano di mantenere le tradizioni del proprio Paese unendole a quelle di famiglia. Ci sono dei punti in comune per tutte leeuropee, ad esempio le Christmas Card, le cartoline natalizie composte da una foto e un messaggio di auguri autografate a mano che vengono inviate ogni anno per le festività. La Regina Elisabetta inviava circa 750 cartoline che era solita iniziare a firmare durante il suo soggiorno estivo a Balmoral. Anche il discorso diè comune ai sovrani europei, ma non in tutti i Paesi viene diffuso il 25 dicembre, in alcuni è tradizione fare il discorso di fine anno. Ildella famiglia reale britannica A proposito delle tradizioni natalizie della famiglia reale britannica, dal 1988, ogni dicembre i Windsor si ritrovano nella tenuta ...