Il Natale a Pozzuoli oscura il bradisismo | è boom di turisti

Nel calendario del c arte llone si è puntato a ricreare non solo l’atmosfera ma lo spirito del Natale . Lo racconta lo spettacolo evento “Mare–Luce” ... (ilblogdigio)

Natale a Pozzuoli tra Arte - Storia e Cultura

Natale a Pozzuoli. Ecco il cArtellone di eventi. Rione Terra, centro storico e periferie illuminate per un mese CArtellone di eventi per il ... (puntomagazine)