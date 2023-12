Il Napoli va ricostruito | altro che ciclo E basta con gli alibi ai calciatori

(Di domenica 24 dicembre 2023) Cesare – Caro Guido l’ultima volta avevo scritto: verimm ‘e nun ce ntusseca’ Natale, e invece ce lo hanno intossicato. A Roma brutta sconfitta. Ilal 7° posto è fuori da tutto. La partita è stata una partaccia come voluta e impostata dal sapiente Mourinho. Roma aggressiva, fallosa (l’arbitro come al solito consenziente al consueto massacro di Kvara), l’ha messa sul fisico e sulle palle alte. Guido – Caro Cesare è il momento di piantarla con gliper i. Kvara è inguardabile e deve farsi un esame di coscienza. Non so quale sia il motivo se una scadente condizione atletica o la rabbia per un trattamento economico assolutamente lontano dal suo preteso valore. Cesare – Ildopo essere stato messo sotto nella prima metà del primo tempo, poi era entrato in partita riequilibrando il match. E nel ...

L'edificio di San Giuseppe al Fango, a Lacco Ameno, sarà demolito e. Consolidamento e restauro per le altre chiese. Interventi per 5 milioni di euro...sul lavoro ma un presunto omicidio a causare la morte di un operaio edile originario di, ... Secondo quantodagli inquirenti, il giorno del decesso la vittima non era andata al lavoro ...Incidente stradale sull’asse costiero, all’altezza tra via Duomo e Corso Garibaldi. Il ferito all’Ospedale del Mare. Indaga la Polizia Locale.NAPOLI – Drammatico incidente stradale in via Marina a ... immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti sul posto per cercare di ricostruire quanto avvenuto e capire se possano esserci ...