Il Napoli è una squadra straziata | abbandonata al suo destino dal giorno dello scudetto Corbo

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 24 dicembre 2023) Ilè unaal suodal. Lo scrive Antonioper l’edizione napoletana di Repubblica. Si va avanti ad annunci, a illazioni di mercato per riparare non si sa come e con quali esperti operatori unacertamente sbagliata,al suodal. La Roma ha il merito di vincerla come altrimenti con saprebbe. Illa perde come chi si è ormai piegato in un declino irreversibile. Sono ormai classiche le sfide con le squadre di Mourinho. Tra la sceneggiata e l’horror. Tra la furbizia e ...