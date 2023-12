Il monito del Papa | “Non confondiamo il Natale con il consumismo”

Leggi su ilfaroonline

(Di domenica 24 dicembre 2023) Città del Vaticano, 24 dicembre 2023 – “Nonla festa con il”. Il, all’Angelus, nella vigilia di, lancia un nuovoalla sobrietà. “Una vigilia delnella preghiera, nel calore degli affetti, e nella sobrietà. Permettetemi una raccomandazione: nonla festa con il. Si può, e come cristiano si deve, festeggiare in semplicità, senza sprechi. E condividendo con chi manca del necessario o manca di compagnia”. Francesco ricorda le popolazioni in guerra: “Siamo vicini ai nostri fratelli e sorelle che soffrono per la guerra: pensiamo alla Palestina, a Israele, all’Ucraina. Pensiamo anche a coloro che soffrono per la miseria, la fame, le schiavitù. Il Dio che ha preso per se’ un cuore umano ...