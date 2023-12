Il menù di Natale «stellato» a base di tartufo bianco

Leggi su panorama

(Di domenica 24 dicembre 2023)è un momento di festa unico nel corso dell'anno dove siamo abituati a coccolarci con pranzi e cene tra tradizione ed innovazione. Abbiamo percorso in lungo e in largo lo stivale per trovare sette chef capaci, insieme, di comporre un menu che avesse come comune denominatore proprio ilD’Alba. Il risultato sono sette ricette che tutti potranno replicare a casa, e che in qualche modo soddisfano anche i palati più pretenziosi. Non mancano piatti di pesce o di carne, ma anche i vegetariani possono dormire sogni tranquilli, ci saranno leccornie anche per loro. Alla chef Antonella Ricci * (Lombardia) e a Gabriele Boffa ** (Piemonte) il compito di firmare i due antipasti; a Davide Palluda * (Piemonte), Antonio Ziantoni * (Lazio) e al maestro Pino Cuttaia ** (Sicilia) il compito di mettere a punto i tre primi; chiudono il ...