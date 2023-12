Il ‘Max Forever Hits Only’ di Pezzali aggiunge una terza data a San Siro | 30 giugno 2024

(Di domenica 24 dicembre 2023) foto di Michele PiazzaMILANO – Siun nuovo appuntamento alOnly)’, il nuovo tour negli stadi di Maxche si terrà nell’estate, prodotto da Vivo Concerti. La tournéeun terzo appuntamento milanese domenica 30allo Stadio San. I biglietti sono già disponibili online su www.vivoconcerti.com e, a partire da giovedì 28 dicembre alle ore 12, anche in tutti i punti vendita autorizzati.– indiscusso protagonista della stagione live italiana 2022/2023 con un doppio appuntamento allo stadio San, un tour invernale di oltre 30 date interamente sold out nei palazzetti e un travolgente Circo Massimo, totalizzando oltre ...

Da Helmut Lang , il pop scelto è stato un eyeliner rosso acceso, mentre daMara il look era ... Dior Rouge DiorLiquid Lipstick in 943Shock 45 Sephora Urban Decay 24/7 Inks Easy ...I biglietti per la nuova data della tournée battezzata "(Hits Only) " saranno disponibili online su www.vivoconcerti.com da sabato 23 dicembre 2023 alle ore 12:00 e in tutti i punti ...