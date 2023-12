Il graffio di Ruggeri a Elodie | chi sono le donne più sexy della musica

Leggi su iltempo

(Di domenica 24 dicembre 2023) Enricoè in onda con Gli occhi del musicista, programma settimanaleseconda serata del martedì su Rai 2. Il cantautore e rocker milanese in una intervista a Libero spiega che la trasmissione, che ripercorre le carriere di alcuni protagonistiitaliana, ha l'obiettivo di "raccontare le vite, non le morti dei cantautori, a parte Tenco per ovvie ragioni. Racconto storie di grandi personaggi e canto le loro canzoni assieme agli ospiti. D'altra parte non cipiù nemmeno Ghandi, Napoleone o Giulio Cesare. Quello che conta di più è ricordarli, studiarli e per i cantautori continuare a cantare le loro canzoni". Insomma, nessun santino ma autentici ritratti d'artista da Franco Califano a Mia Martini a Toto Cutugno. Quest'ultimo "di sicuro all'estero era più considerato che in ...