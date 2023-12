Il galateo di Natale | ecco le 10 cose da non fare ma soprattutto non dire per non litigare con i parenti

(Di domenica 24 dicembre 2023) Ilè arrivato e con esso anche pranzi e cene in compagnia di amici e famiglia. Mentre il cibo e i drink contribuiscono a creare un’atmosfera conviviale, è fondamentale prestare attenzione a comportamenti e argomenti che potrebbero trasformare l’atmosfera di festa in un momento sgradevole. “Ilpuò regalare grandi gioie e proprio per questo sarebbe un peccato rischiare di rovinare un momento così importante a causa di incomprensioni evitabili. A tavola si tende ad essere più spontanei e con meno freni inibitori. Per questo è necessario non abbassare l’attenzione ed evitare di toccare temi che potrebbero urtare la sensibilità di amici e. Meglio creare un’atmosfera leggera e rilassata che possa mettere tutti a proprio agio. In famiglia poi è fondamentale la collaborazione per non creare tensioni ancora prima della ...

Ci sono occasioni in cui rispettare ilè fondamentale, anche nella . Scegliere la proprio fragranza del cuore è, certamente, una ... occasioni come la cena della Vigilia e il pranzo di...ILDIEcco allora la classifica, redatta da Espresso Communication con il parere di Vittorio Vaccaro, delle 10 cose da non fare per non rovinare la convivialità dello spirito natalizio ...Insomma, con un pizzico di attenzione, è possibile mantenere intatta la magia delle festività e condividere momenti di gioia attorno alla tavola: ecco allora la classifica delle 10 cose da non fare ...Profumi per Natale: ecco come scegliere la fragranza giusta per accompagnarvi la Vigilia, il giorno di Natale e a Santo Stefano ...