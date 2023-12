Leggi su glieroidelcalcio

(Di domenica 24 dicembre 2023) IldelloLa più vincente formazione della Repubblica Ceca, lo, nacque, per iniziativa di tre fratelli, alla fine del 1893. Si narrano varie leggende riguardanti l’attribuzione del tricolore come simbolo della squadra. La prima versione è quella per cui il blu rappresenti l’Europa mentre il giallo ed il rosso riportano ai colori di. In realtà i fondatori, forti del mito didi cui la squadra doveva incarnare la forza ed il coraggio, scelsero il blu per ricordare lo sport in generale e la velocità. “Železná” ovvero “di” viene, invece, chiamata la squadra dai suoi tifosi. Un modo per affermare il coraggio e la tempra di unche ha ...