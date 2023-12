Il cardinale Zuppi sugli aiuti alle Ong | «Dovere di tutti salvare vite | perché non sono complici degli scafisti» E sul presepe | «Sbagliato imporlo»

(Di domenica 24 dicembre 2023) «Se le Ong, allora loquelli che salvano i profughi in mare, a iniziare dalla Guardia Costiera che compie il 95 per cento dei salvataggi» dice ilMatteoal Corriere della Sera. Intervistato da Aldo Cazzullo, il presidente della Cei commenta il caso dell’inchiesta sulla Ong Mediterranea e le intercettazioni diffuse dalla Verità di Luca Casarini su donazioni arrivate anche dalla Chiesa. Alla domanda se Casarini possa aver tradito la buonafede di chi gli ha fatto donazioni anche nella Chiesa,risponde: «Casarini ha dato querela ai suoi accusatori. Vedremo come va a finire. Alcune diocesi hanno aiutato la sua Ong, in misura peraltro molto limitata in confronto al bilancio ...

L' amore unisce, non distrugge. Lo ha detto il cardinale Matteo Zuppi nell'omelia della messa per Maria Patrona dei Carabinieri. Commentando un ... (tg24.sky)

Chiesa gremita per il funerale della laica che coordinava le attività del santuario, morta martedì in un incidente stradale. Al rito funebre ha ... (247.libero)

In Ucraina la pace non solo dovrà essere « giusta » ma anche « sicura ». Il presidente della Conferenza episcopale italiana, cardinale Matteo Maria ... (linkiesta)

Lo si è visto nella campagna di criminalizzazione contro le Ong che fanno soccorso in mare, negli attacchi contro ilMatteoche parla degli ultimi, contro preti come don Mattia ...... allora lo sono tutti quelli che salvano i profughi in mare, a iniziare dalla Guardia Costiera che compie il 95 per cento dei salvataggi" dice ilMatteoal Corriere della Sera . ...Fra Papa Benedetto e Francesco la continuità sta «nella missione, nella scelta di parlare con tutti, portare tutti a casa, credere che il Vangelo abbia tanto ..."Se le Ong sono complici degli scafisti, allora lo sono tutti quelli che salvano i profughi in mare, a iniziare dalla Guardia Costiera che compie il 95 per cento dei salvataggi. (ANSA) ...