Il Calcio Napoli sprofonda | la Roma vince 2-0

Leggi su 2anews

(Di domenica 24 dicembre 2023), espulsi Politano ed Osimhen: squadra a pezzi e nervosissima. Finisce in 8 il: dopo le espulsioni di Politano per uno stupido fallo di reazione e di Osimhen per due falli altrettanto stupidi nel tentativo di recuperare palloni, si aggiunge al 90? l’infortunio a Natan. Fino all’espulsione di Politano al 66? la