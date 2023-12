Il bottino italiano sul Patto c’è | ma sul Mes occhio alle banche Il taccuino di Micossi

Leggi su formiche

(Di domenica 24 dicembre 2023) L’Italia ha messo il suo timbro sul nuovodi stabilità, accettandone le condizioni, buone o cattive che siano. E forse, dice a Formiche.net l’economista e storico direttore generale di Assonime, per oltre 20 anni, Stefano, non c’era alternativa. Sempre meglio un compromesso che una rottura totale. Ma vale lo stesso con il Mes? L’IMPORTANZA DEL COMPROMESSO “Mi pare una soluzione realistica, un compromesso che mantiene una linea di discesa del debito”, premette. “L’impegno c’è, un punto percentuale all’anno, con un deficit all’1,5%. Ma per i prossimi anni non si farà granché in termini di riduzione, quindi i governi hanno tutto il tempo di attrezzarsi. Non dimentichiamoci mai, poi, che ildi stabilità è l’unica soluzione politica a livello europeo che difende il contenimento strutturale del ...