Il Babbo Natale vestito di rosso non è stato inventato dalla Coca-Cola

vien dal mare: assieme a soci e giovani atleti della Canottieri distribuirà caramelle, cioccolatini e dolciumi ai bambini che si troveranno nella zona dello scivolo di Piazzale Vesco e ...... di ragazzi e ragazze, ai quali la Andrea Bocelli Foundation con la mission "empowering people and communities" ha ridato speranza attraverso il suo operato, bambini che aesprimono ...iniziative natalizie in centro città, con la baita di Babbo Natale in piazzetta della Lega e il mercatino di Natale in piazza Marconi; il circo di Alex Medini in viale Milite Ignoto, con maestosi ...Dolciumi e pensierini per i bambini ricoverati al Salesi. I Babbo Natale dell’associazione Stella Maris arrivano in sup e stregano la città. È stato uno spettacolo di magia pura, quello che è andato ...