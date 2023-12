Ieri in Campania | antivigilia di dolore nel Sannio | tre comunità scosse da tragiche notizie

Leggi su anteprima24

(Di domenica 24 dicembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiI fatti più importanti della giornata di, venerdì 22 dicembre 2023. Avellino: Conclusa l’autopsia sul corpo di Gabriele Pascuccio, il 20enne che due giorni fa ha perso la vita a causa di un incidente in moto (LEGGI QUI) la salma è stata liberata e la camera ardente è stata allestita nell’obitorio dell’Ospedale Frangipane di Ariano Irpino. I funerali sono stati fissati per oggi domenica 24 dicembre alle ore 10:00 presso la Chiesa di Santa Maria Maggiore. (LEGGI QUI) Benevento: Un’di Natale funestata tratristi per il, treunite dalper la perdita di propri cari. In mattinata l’ultimo saluto nella Chiesa Parrocchiale di San Lorenzo Martire a San Lorenzello a Gianpiero Durante, 24 anni di San Salvatore Telesino, ...