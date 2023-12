I soldi a Hamas fanno il male della Palestina

Il palco è vuoto, c’è soltanto la riproduzione di una casa in mattoncini. Dei bambini in fila lentamente e con attenzione salgono le scale che ... (ilfoglio)

In un reporage del New York Times, sono apparse indiscrezioni sulla strategia del premier israeliano volta al sostegno di Doha all'organizzazione ... (ilgiornale)

...di livello elevato se la possono permettere solo grandi aziende capaci di investire moltie ...dei padroni del mondo Le notizie per capire cosa sta succedendo in Medio Oriente tra Israele e...Intervista all'ex consigliere di Rabin e direttore dell'Istituto di ricerca per il Medio Oriente. Nel suo report, un fitto scambio di messaggi segreti tra uomini dell'Emirato conferma il ...Nessuna delle amministrazioni statunitensi che si sono susseguite negli anni è mai riuscita a definire cosa fosse la vittoria ...Sono state fatte rivelazioni su presunti finanziamenti dal Qatar che potrebbero mettere in seria difficoltà il premier israeliano Benjamin Netanyahu ...