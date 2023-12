I percettori del Reddito di Cittadinanza riceveranno in automatico l' Assegno Unico Universale fino a febbraio 2024 ISTRUZIONI

... che da gennaio sarà denominato "servizio di tutela delle vulnerabilità": le persone con 75 anni di età; ibonus energia; i disabili ai sensi dell'art. 3 L. 104/92; i soggetti con ......ai politici americani con l'obiettivo di assicurarsi che gli Stati Uniti sostengano la politica... Ecco chi sono i più eminentidi denaro per svolgere quest'opera: 1 JOE BIDEN, 4.346.264 ...Il conto alla rovescia per il passaggio dal mercato tutelato al libero del gas è iniziato. Nessuno verrà privato dell'erogazione, ma è opportuno confrontare le offerte. Per le categorie vulnerabili è ...I percettori del Reddito di Cittadinanza riceveranno in automatico l'Assegno Unico Universale fino a febbraio 2024. L'INPS annuncia che i beneficiari del Reddito di Cittadinanza (RdC) riceveranno ...