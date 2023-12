«I fedeli non diano l’elemosina ai mendicanti» Il cartello shock in una chiesa di Padova | «Accattoni a tutte le ore | ora basta»

(Di domenica 24 dicembre 2023) «Isono pregati di non dareaiine nemmeno nei dintorni. Grazie!». È il testodi unappeso negli scorsi giorni in unadi, quella del Corpus Domini di via Santa Lucia, nel pieno centro del capoluogo di provincia veneto. Un appello decisamente problematico in un luogo di culto cristiano, ancor di più a poche ore del Natale. Ise ne sono accorti, e hanno segnalato stupiti l’iniziativa alla stampa locale. «Sono scandalizzato, possibile che sotto Natale non ci sia posto per i poveri in?», si è chiesto attonito al Mattino didon Albino Bizzotto, presidente dell’associazione Beati costruttori di pace. Che ha poi ...

