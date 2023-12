I disastrosi numeri di Mazzarri | 1 | 2 punti a partita Per Garcia erano 1 | 75

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 24 dicembre 2023) Idi, al confrontoavevada Guardiola Raramente la scelta di un allenatore è stata più disastrosa come quella di. È subentrato a furor di popolo a. Ha giocato otto partite e ne ha perse cinque: Real Madrid, Inter, Juventus, Frosinone, Roma. Ha battuto solo Atalanta, Braga e Cagliari. In campionato ha perso tre partite su cinque. Ancheha perso tre partite ma in dodici partite. In campionato la mediadiè 1,2. La mediadiè stata di 1,75. Riportiamo quel che abbiamo scritto dopo l’eliminazione in Coppa Italia: Napoli-Frosinone 0-4 Il Napoli di ...