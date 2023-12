Highlights Olimpia Milano-Cremona 74-51 | Serie A1 basket 2023 2024 VIDEO

(Di domenica 24 dicembre 2023) L’batte 74-51in casa nel posticipo della 13ª giornata diA1di. Match molto più combattuto di quanto detto dal punteggio. La Vanoli mette in difficoltà l’EA7 e crolla improvvisamente nell’ultimo quarto, subendo un parziale di 18-2 nella prima metà del periodo finale. Buona la prima di Napier, al ritorno con la canotta di, con 16 punti e un ottimo 6/8 dal campo. In doppia cifra anche Hall con 14 punti e 5 rimbalzi. SportFace.

L’Olimpia Milano vince per 86-90 sul Barcellona nel match valido per il turno di Eurolega . I milanesi fermano così una striscia di sedici vittorie ... (sportface)

Nella gara della 12ª giornata della Serie A di basket , l' Olimpia Milano vince il derby in casa di Varese per 70 - 74. Guarda il Video con gli ... (247.libero)

La sintesi della sconfitta 68 - 76 dell'Milano contro il Panathinaikos nel 16esimo turno di ...Il video con glidel match traMilano e Panathinaikos , valido per la 16giornata dell' Eurolega 2023/2024 di basket . Colpo esterno dei greci, che s'impongo per 68 - 76 e ottengono la terza vittoria ...Lo statunitense Shabazz Napier festeggia il proprio ritorno in LBA segnando 16 punti e dando all'Olimpia Milano il ritmo che cercava nella vittoria, 74-51, sulla Vanoli Cremona nella gara valida oper ...Le parole di Ettore Messina dalla sala stampa del Forum dopo la vittoria su Cremona. "Volevo fare i complimenti a Cremona e Cavina per la stagione che stanno facendo. Sono una squadra che ...