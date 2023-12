Hellas Verona | cori razzisti contro Makoumbou | curva sud chiusa per due turni

(Di domenica 24 dicembre 2023) Lasud dell’resteràper duedi campionato dopo irivolti al centrocampista del Cagliari, Antoine. “Il Giudice sportivo, considerato che, al 7° del secondo tempo, sono stati intonatidi discriminazione razziale nei confronti di un calciatore della Soc. Cagliari; considerato, altresì, che i collaboratori della Procura federale, posizionati in varie parti dell’impianto, riportavano, nella loro relazione, che talivenivano intonati da circa 1.000 dei 1.900 sostenitori della Soc,occupanti il settore denominato “Sud Inferiore” considerato che, in base a quanto sopra riportato, emergono ...

Nella 17ª giornata di Serie A, oltre a sfide determinanti in zona Europa, anche alcuni match delicati in ottica salvezza . Tra questi Hellas ... (metropolitanmagazine)

Nicolas Viola, centrocampista del Cagliari, ha parlato ai microfoni dei canali ufficiali del club in vista della sfida contro l'Hellas Verona. PAROLE - "Dispiace molto perdere in questo ...Non solo, infatti, il Cagliari dovrebbe salvarsi ma l'attaccante dovrebbe anche realizzare gol in doppia cifra. Però gioca poco e Baroni, allenatore dell'Hellas Verona, adesso ha fatto un'altra scelta: ...Eppure il Cagliari è una delle squadre più disciplinate della Serie A: con quota 28 all'attivo, è la seconda squadra con meno gialli. Solo l'Inter, con 22 ammonizioni complessive (e nessuna espulsione ...