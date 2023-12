Hande Soral | chi è Umit di Terra Amara | marito famoso e figli

(Di domenica 24 dicembre 2023)è una modella e attrice turca nota in Italia grazie alla sua interpretazione del personaggio Ümit nella soap opera. Nasce il 2 febbraio 1987 a ?negöl, una città in Turchia, e ha origini albanesi. Dopo il liceo decide di proseguire il suo percorso di studi presso la facoltà di Psicologia all’Università Bilgi di Istanbul dove si laurea. Debutta nel mondo dello spettacolo durante il periodo universitario quando appare in un programma televisivo turco chiamato Komedi Dükkan?. La sua carriera da attrice decolla un anno dopo, nel 2008, quando interpreta la protagonista nella serie Küçük Kad?nlar. Negli anni seguenti recita in diverse serie come Gecekondu, Bir Günah Gibi, Alev Alev e Fatih, e nel 2014 l’attrice esordisce sul grande schermo apparendo nel film Birle?en Gönüller. Nello stesso anno ...

Non solo, spazio ad una intervista inedita a, la bellissima attrice turca che interpreta il ruolo di Ümit. Sabato 30, domenica 31 dicembre e sabato 6 gennaio "Verissimo - Le storie" ...Tra i tanti personaggi in studio - Zuleyha, Fekeli, la nonnina Azize, Esra e Fikret - verrà proposta un'intervista inedita a, la bellissima attrice turca che interpreta il ruolo di Ü...A partire dalle 16:30, andrà in onda su Canale 5 Verissimo – Le storie di Terra Amara, con tutti i principali protagonisti della serie presenti in studio, e anche un’intervista inedita a Hande Soral, ...Nazan Kesal ci svela qualcosa in più sul suo rapporto con Hande Soral, l'attrice che interpreta Umit in Terra Amara.