“Ha deciso Belen” Antonino Spinalbese | furia sull’ex dopo la scoperta su Luna Marì

(Di domenica 24 dicembre 2023) La decisione diRodriguez e la reazione di. Ormai da diversi mesi la showgirl e presentatrice di origini argentine fa coppia fissa con l’imprenditore Elio Lorenzoni. La fine della storia con Stefano De Martino è stata un brutto colpo per lei. Fortunatamenteha ben presto ritrovato l’amore al fianco del suo nuovo compagno, amico di vecchia data. NaturalmenteRodriguez deve giostrarsi con i suoi due figli avuti da compagni diversi, Santiago da Stefano eda. Quest’anno hadi trascorrere le vacanze natalizie nella sua terra natale, insieme a tutta la famiglia Rodriguez. Per lei ed Elio si tratta di un passo importante, in attesa del matrimonio. ...

La showgirl hadi trascorrere sia il Natale che il Capodanno insieme alla sua bambina e al nuovo fidanzato in Argentina ma l'ex Antonino Spinalbese non l'avrebbe presa molto ...Proprio questo weekend la showgirl argentina hadi fare un regalo meraviglioso ai suoi due bambini.ha trascorso una domenica all'insegna del divertimento insieme a Santiago , figlio di ...Nelle ultime ore è spuntata un’importante indiscrezione su Belen Rodriguez: ecco con chi e dove trascorrerà le feste di Natale la showgirl. Belen Rodriguez negli… Leggi ...Feste di Natale con tanto di "maretta" in famiglia. Belen Rodriguez avrebbe fatto arrabbiare il suo ex, Antonino Spinalbese. Ecco perché. A Natale siamo ...