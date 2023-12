Grande Fratello | pronti tre nuovi ingressi a gennaio 2024 | sono tutti ex concorrenti

Dopo la diretta deldi sabato 23 dicembre è tempo di pagelle . Voto altissimo per Beatrice Luzzi , tornata in gioco dopo qualche giorno di assenza per motivi personali. Rosannanon riesce invece ...Non solo: durante l'interruzione della diretta la curva è salita dal 28.9% di share al 32.9% e in quei momenti Rai Uno è stata comunque sopra al. Un trionfo, in tutti i sensi. Come ...La puntata di ieri sera del Grande Fratello ha visto l'ingresso di due nuovi coinquilini, Stefano Miele e Sergio D'Ottavi che sono corsi dentro la Casa per affrontare la nuova esperienza ...Nella puntata di ieri sera, al Grande Fratello, Greta Rossetti è stata chiara. Non vuole che si parli più di Mirko, e soprattutto non accetta più intromissioni da parte della sua famiglia. Lo ha detto ...