Grande Fratello | Marco interviene e risponde alle critiche | il motivo FOTO

(Di domenica 24 dicembre 2023)Fortunatisul suo profilo Instagram. L’ex gieffino, ecco le sue paroleFortunati ha preso parte come concorrente all’ottava edizione del reality show di Canale 5. L’ex gieffino è uscito dalla Casa poche settimane dopo l’inizio avvenuto lo scorso 11 settembre. Leggi anche –> Ciro Petrone riceve un regalo speciale da un’ex gieffino: “Voleva farmi recapitare in Casa” L’ex gieffino… In questo giorno di festa,sul suo account ufficiale Instagram ha condiviso uno scatto della puntata andata in onda ieri sera. Lacondivisa da ...

... per non parlare delche vive con lui perché non si è mai fatto una famiglia sua e se ne ... E ci provai pure, mi presentai alEduardo per chiedergli di entrare nei panni di Tommasino, ...... pianista e compositrice, alla quale tuttavia il padre scrisse: "limitati a suonare il piano lascia la composizione a tuoFelix." Il "caso" più famoso fu quello dellapianista Clara ...Dopo aver visto il video messaggio di auguri da parte della sua famiglia, la chef vive un piccolo momento di malinconia ...L'atmosfera del Natale si fa sempre più viva dentro la Casa più spiata d'Italia. Marco e Fiordaliso, una volta riuniti tutti i loro compagni di avventura in salone, e portato dei cesti ricchi di gusto ...