Grande Fratello 2023 | Giuseppe Garibaldi dà un bacio a Greta Rossetti | la sua reazione

(Di domenica 24 dicembre 2023) Una serata alsi è trasformata in uno scandalo inaspettato quandoha baciatosulle labbra, lasciando tutti sorpresi, compresa l’ex fidanzata di Mirko Brunetti. Ladiè stata forte, il pubblico del GF ha condannato l’atto e i social media sono esplosi in critiche al comportamento di. Che cosa ha portato a questoche ha scosso la casa più spiata d’Italia?: iltrasembra ...

Delminore, appena 17enne e della madre, morta nel 2022, Elena Cecchettin non sembra parlare volentieri. 'Quando è morta mamma ho sentito tanta pressione addosso, unsenso di ...Leggi Anche '', Beatrice Luzzi lascia la Casa per motivi personali Una tregua tra Beatrice e Massimiliano Beatrice Luzzi al suo rientro nella Casa delsi fa coraggio e ...La storia d'amore tra Alessandro Basciano e Sophie Codegoni è finita qualche mese fa e i due, ora, si sentirebbero solamente per mettersi d'accordo su quando e come ...Durante l'ultima puntata del Grande Fratello, Beatrice Luzzi è rientrata in casa: l'attrice, infatti, qualche giorno fa, è stata costretta ad ...