Gli auguri social a … Luciano Bruni

(Adnkronos) – “Ci impegniamo tutti i giorni, per il nostro Paese, per i nostri figli, per il nostro futuro. In questi momenti, anche se lontani da ... (periodicodaily)

Pubblicato il 24 Dicembre, 2023 (Adnkronos) – “Ci impegniamo tutti i giorni, per il nostro Paese, per i nostri figli, per il nostro futuro. In ... (dayitalianews)

(Adnkronos) – “Ci impegniamo tutti i giorni, per il nostro Paese, per i nostri figli, per il nostro futuro. In questi momenti, anche se lontani da ... (giornaledellumbria)

(Adnkronos) – “Ci impegniamo tutti i giorni, per il nostro Paese, per i nostri figli, per il nostro futuro. In questi momenti, anche se lontani da ... ()

Carissimi Volontari e Dipendenti della Croce Rossa Italiana di Gallaratesaranno un po' diversi per questo Natale perché ho deciso di inviarveli pubblicamente facendo sì che vadano oltre i confini del nostro Comitato. Perché pubblicamente Perché è giusto che ..."Ci impegniamo tutti i giorni, per il nostro Paese, per i nostri figli, per il nostro futuro. In questi momenti, anche se lontani da chi ci vuole bene, siamo convinti di fare qualcosa di importante ...In una città illuminata e sfolgorante, ricca di turisti e visitatori. In un clima festoso che per qualche ora ci fa lasciare alle spalle gli orrori del mondo contemporaneo - dichiara il primo ...A deciso di entrare nelle case dei cittadini di Gravina per fare i suoi auguri di Natale e di buon anno attraverso un breve filmato. Il sindaco di Gravina Fedele Lagreca ha realizzato un ...