Gli auguri di Natale di Giorgia Meloni agli italiani | “Che siano feste di serenità e orgoglio” video

(Di domenica 24 dicembre 2023) Giacca rossa, camicia bianca, alle spalle un maestoso albero diha affidato a unmessaggio i suoiall’Italia e e. «Voglio fare a ogni singolo italianodi buon», ha esordito il presidente del Consiglio. «Che sia undi, che sia undi», ha proseguito neldidiffuso sui Social. «Il governo sta facendo la sua parte per aiutare l’Italia in questa difficile situazione nella quale ci troviamo, ma è importante l’entusiasmo di ciascuno di noi e allora spero che sia undi entusiasmo, un...

“L’Italia ha bisogno di aziende che assicurano benessere, non di pacifisti d’accatto capaci di seminare mefitico odio”. Se toppa doveva essere, ... (lanotiziagiornale)

Gospel, che deriva dall'inglese God's Spell, significa Vangelo: significa pregare Dio cantando, e a cantare con il coro Gospel "Friends For Gospel", ... (247.libero)

Bergamo. Chissà cosa avrà pensato quando quest’anno, con l’avvicinarsi delle feste natalizie, ha vestito a festa la sua Bergamo. Per l’ultima volta. ... (bergamonews)

Il 24 dicembre , Vigilia di Natale , il nostro Paese è diviso tra chi già inizia a festeggiare, preparandosi allo scoccare della mezzanotte per ... (metropolitanmagazine)

Palermo, 24 dic. (Adnkronos) - "La contemplazione del Verbo Incarnato doni a tutti la gioia di sentirsi amati da Dio per riconoscere il mistero ... (liberoquotidiano)

"Rivolgiamodi buone feste, uniti ai ringraziamenti a Giovanni Val che, nello scorso mese di novembre, ha permesso ai ragazzi dell'istituto, in particolare quelli della primaria del plesso ......mesi si sono insediatiuffici della Procura. La stanza è una specie di officina dove il lavoro non si ferma, i telefoni nemmeno, al limite giusto qualche secondo per un veloce scambio di...E’ intenzione mia e di tutto il direttivo della Pallacanestro Recanati augurare a tutti i tifosi, atleti, dirigenti, allenatori, sostenitori, sponsor, alle Istituzioni ed a tutte le persone che ...LECCE – Gli auguri di Natale dell’arcivescovo metropolita di Lecce, monsignor Michele Seccia: “Carissimi, nei giorni che hanno preceduto questo Natale ho avuto la gioia di incrociare tanti sguardi, di ...