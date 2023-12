Gli auguri di Natale dei musulmani d’Europa | nel segno della pace Scrive Pallavicini

Leggi su formiche

(Di domenica 24 dicembre 2023) Cari Fratelli e Sorelle Cristiani, I membri fondatori di Eulema, il Consiglio europeo dei saggi, hanno il piacere di trasmettere glisinceri per unbenedetto. La Commissione Europea ha ospitato questa settimana a Bruxelles una riunione speciale tra autorità religiose dell’ebraismo, cristianesimo e islam sulla situazione in Medio Oriente e il suo impatto nell’Unione Europea. Siamo stati onorati di partecipare su invito del commissario Margaritis Schinas, accanto al vescovo Mariano Crociata, presidenteConferenza dei vescovi dell’Unione Europea, ai delegati del Consiglio delle chiese cristiane e del Patriarcato ecumenico di Costantinopoli, l’inviato speciale per la libertà religiosa fuori dall’Ue e il rappresentante speciale dell’Ue per il processo diin Medio ...