Gli auguri del sindaco Giorgio Gori | “Un Natale di serenità a chi ne ha più bisogno”

(Di domenica 24 dicembre 2023) Bergamo. Chissà cosa avrà pensato quando quest’anno, con l’avvicinarsi delle feste natalizie, ha vestito a festa la sua Bergamo. Per l’ultima volta. Una città mai così illuminata. Il centro ha davvero indossato il suo vestito più bello. Nulla è stato lasciato al caso. Come è nel suo stile. C’è l’albero, c’è la casetta di Babbo, ci sono le giostre, le luminarie, gli alberi brillano e c’è la ruota. Non manca niente. Una città illuminata, come voleva uno dei mantra della Capitale della Cultura. Che saluta questi dodici mesi portando con sé un luccichio tutto nuovo, tinto d’orgoglio. Bella dentro e fuori, si direbbe. Molto è cambiato, molto è stato fatto, in questi quasi dieci anni. E la mano del suo, si vede tutta. Una città che ha fatto anche della cura, altra mission dell’anno, uno dei punti ...

di Natale di Antonella Clerici conservano il sapore delle consuetudini appaganti, dei gesti sempre uguali, del calore di una casa addobbata. Senza risparmio . Antonella, che significato ha ...Pro Vita & Famiglia augura a tuttiamici e i sostenitori un santo Natale! In questa Santa Vigilia della festa della Natività di ...di Buon Natale da parte di tutta la Redazione di Pro Vita & ...L’iniziativa dei comitato del no all’opera voluta (anche) dalla Regione Liguria al largo di Vado e Savona ...U n’amica che lavora in un gruppo editoriale internazionale mi ha detto in questi giorni che la direttiva aziendale è stata quella di non citare per i brindisi in corso in alcun modo la parola « Chris ...