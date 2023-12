Gli 007 europei | ' La Russia potrebbe tentare di attaccare l' Europa nell' inverno 2024 25'

Dopo il fallimento di politici e militari, i servizi segreti israeliani, americani e il rappresentante del Qatar si incontrano a Varsavia : in gioco ... (ilgiornale)

Le donne hanno denunciato su Telegam le molestie subite dai loro mariti a opera di agenti dell'Fsb, che li avrebbero minacciati di mandarli in ... (ilgiornale)

C’è un lussuoso attico londinese da 1,2 milioni di sterline, a St George Wharf, affacciato sul Tamigi, che preoccupa l’intelligence britannica. In ... (formiche)

Il servizio segreto ritiene - scrive `Bild´ - che la Russia potrebbe colpire l'Europa proprio nel momento in cuiStati Uniti si ritroveranno "senza leader" e potrà venire in aiuto degli Stati ...Il piano fallì,coinvolti furono prosciolti e la guerra scoppiò lo stesso.Lo scrive il quotidiano tedesco `Bild´. Il servizio segreto ritiene – scrive `Bild´ – che la Russia potrebbe colpire l’Europa proprio nel momento in cui gli Stati Uniti si ritroveranno «senza leader» ...Più di cento attacchi nell’ultimo mese, una dozzina di navi commerciali danneggiate e, soprattutto, una serie di raid che portano con sé il concreto rischio di ...