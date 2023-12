Giuntoli carica Yildiz | il video prima e dopo il gol in Frosinone - Juve

... primo gol in Serie A : il pomeriggio magico vissuto ieri da Kenan Yildiz allo "Stirpe" conto il Frosinone è iniziato con l'incoraggiamento del direttore sportivo Cristiano. A documentarlo ......negli ultimi mesi tra l'allenatore livornese e l'area tecnica guidata da Cristianosi sono ...dello Yorkshire' e qualche remore palesata dal club campione d'Inghilterra e d'Europa in...Yildiz è stato caricato da Giuntoli con scroscianti applausi prima dell'ingresso in campo e alla fine della partita è rientrato negli spogliatoi con un sorriso sognante. Il più giovane marcatore della ..."Notte magica" è il titolo con cui si apre l'odierna edizione de il Romanista oggi in edicola in merito alla gara tra Roma e Napoli. Si torna in campo dopo la brutta sconfitta di Bologna in uno ...