Giorgia Meloni riappare dopo l’influenza | gli auguri di Natale della premier di «serenità e orgoglio» – Il video

Niente auguri formali per la presidente del Consiglio quest'anno: alla classica inquadratura seduta alla scrivania di lavoro con tanto di bandiere dietro,ha preferito postare sui social l suo messaggio diretto"ad ogni singolo italiano", con uno sfondo fatto di stelle di Natale e un albero illuminato da luci intermittenti. Giacca rossa e ...Guidano le scintille trae Schlein; la premier dal palco di Atreju ne ha avute per tutti al ... Dunquescatenata. E siamo solo a dicembre. Chiaro il suo obbiettivo: raggiungere il 30% ...Forse dietro c’è un piano, una strategia che non è stata capita né in Italia né a Bruxelles dai partner dell’Unione, e in questo caso va bene, anche noi facciamo parte della schiera di quelli che non ...Lo dice in un videomessaggio sui social, la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. "Voglio rivolgere un pensiero particolare - aggiunge - a quegli italiani che anche nei giorni di festa lavoreranno ...