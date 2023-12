Giocare con il cellulare prima dei due anni fa male E i danni possono essere molto gravi

Leggi su iodonna

(Di domenica 24 dicembre 2023) “” con ildei duefa. «I primi mille giorni di vita (i 9 mesi del parto a cui si sommano i primi 24 mesi, n.d.r.) sono cruciali per la crescita cognitiva e affettiva e avere regolarmente a disposizione schermi digitali è un rischio per la salute. Bambini in viaggio: come intrattenerli in auto, treno, aereo e ristorante X ...