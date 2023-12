Giappone | banca centrale potrebbe cambiare politica nel 2024

(Di domenica 24 dicembre 2023) Ladel, nell’ultima riunione dimonetaria dell’anno, ha confermato la suamonetaria ultra-espansiva, imperniata sui tassi negativi e sul controllo della curva dei rendimenti (YCC), restando di fatto l’unicamondiale a non aver attuato politiche anti-inflazionistiche. Cosa ha deciso il Consiglio direttivo Ancora nessuna grande svolta della BoJ di Ueda sui tassi, dunque, che anche in questo 2023 sono rimasti inchiodati ina un valore al di sotto dello zero (-0,1%), a fronte di una Fed di Jerome Powell e di una BCE di Christine Lagarde che hanno continuato invece imperterriti ad annunciare nuove e ulteriori strette monetarie, dopo quelle del 2022, almeno fino a qualche mese fa. La due ...

La Boj ha inoltre aggiornato le stime per l’anno fiscale in corso sull’indice dei prezzi al consumo, che raggiungerà il 2,8%. Attesa per la Fed (ilsole24ore)

...nettamente il valore di tutte le azioni quotate nelle borse di, Francia, Cina e Regno Unito. Gli investitori scommettono che l'inflazione non è più un problema, anche se la Fed, lad'...Il debito potrebbe presto salire al 125% del Pil , ha affermato laMondiale in un rapporto di ...La popolazione in tutte le 47 prefetture del, ad eccezione di Tokyo, diminuirà ...Inoltre supera nettamente il valore di tutte le azioni quotate nelle borse di Giappone, Francia, Cina e Regno Unito. Gli investitori scommettono che l’inflazione non è più un problema, anche se la Fed ...Lima, 17 dic 22:00 - (Agenzia Nova) - Per la quarta volta consecutiva la Banca centrale del Perù ha deciso di tagliare i tassi d'interesse di 25 punti base, portandoli stavolta dal 7 al 6,75 per cento ...