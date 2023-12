Gianluca Grimalda | il ricercatore licenziato perché non voleva prendere l’aereo torna in Italia dopo un viaggio di 26mila chilometri

È riuscito a tornare in Italia in tempo per Natale, il ricercatore in scienze sociali che venne licenziato lo scorso 9 ottobre per essersi rifiutato di rientrare in aereo dalla Papua Nuova Guinea al suo istituto di ricerca in ...E' riuscito a tornare in Italia, in tempo per Natale,, il ricercatore in scienze sociali che venne licenziato lo scorso 9 ottobre per essersi rifiutato di rientrare in aereo dalla Papua Nuova Guinea al suo Istituto di ricerca in ...E' riuscito a tornare in Italia, in tempo per Natale, Gianluca Grimalda, il ricercatore in scienze sociali che venne licenziato lo scorso 9 ottobre per essersi rifiutato di rientrare in aereo dalla ...E’ riuscito a tornare in Italia in tempo per Natale Gianluca Grimalda, il ricercatore in scienze sociali che venne licenziato lo scorso 9 ottobre per essersi rifiutato di rientrare in aereo dalla ...