Giancarlo Giorgetti | Fino a quando la maggioranza mi sostiene | non mi dimetto

Il giorno dopo il no della Camera alla ratifica del Mes, con Lega e Fratelli d’Italia tetragoni nella loro opposizione al Meccanismo europeo di ... (quifinanza)

Giancarlo Giorgetti e il Mes : «Era mio interesse approvarlo - ma non era aria. Buona intesa sul Patto di stabilità» – Il video

«Il ministro dell’economia e delle finanze aveva interesse che il Mes fosse approvato per motivazioni di tipo economico e finanziario ma per come ... (open.online)