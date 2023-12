Ghilardi-Ambrosini e Memola campioni d’Italia | IceLab fa incetta di medaglie ai nazionali

(Di domenica 24 dicembre 2023) Tutto come previsto:fadiai Campionati Italiani di pattinaggio di figura che si sono svolti venerdì e sabato (22 e 23 dicembre) 2023 allo Stadio Olimpico del Ghiaccio di Pinerolo. Il nuovo Campionemaschile è Nikolaj(Fiamme Oro), che ha conquistato il primo titolo della carriera con il punteggio di 248.68. Il ventenne lombardo, che si allena a Bergamo, ha succeduto nell’albo d’oro all’assente Matteo Rizzo, e ha vinto una serrata sfida con Gabriele Frangipani (Fiamme Oro), da cui era preceduto di 34 centesimi dopo il programma corto. Il quasi ventiduenne di scuola altoatesina (239.78 punti) si è fregiato della piazza d’onore dopo aver chiuso al terzo posto le ultime tre edizioni degli Assoluti. Il podio è stato completato da Corey Circelli ...

Spazio anche alla categoria junior. I nuovi Campioni d'Italia delle coppie d'artistico sono Rebecca Ghilardi e Filippo Ambrosini. Chiosa a margine della premiazione il presidente federale Andrea Gios: "...Nuovi vincitori anche nei binomi, con Rebecca Ghilardi e Filippo Ambrosini che conquistano per la prima volta il titolo. Nella danza c'è la conferma di Charlene Guignard e Marco Fabbri