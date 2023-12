Gf Vip 7 | Daniele Dal Moro sulla ennesima rottura con Oriana | “Mi ha detto che vorrebbe morire piuttosto che stare con me!”

Leggi su isaechia

(Di domenica 24 dicembre 2023) La storia traDalMarzoli – ex protagonisti del Grande Fratello Vip – è di nuovo in crisi, come ha spiegato l’imprenditore veneto sui social. Solo poco tempo fa, nel corso di un’intervista,aveva dichiarato che la (turbolenta) relazione proseguisse a gonfie vele. In particolare, aveva chiarito: Alla fine ho un carattere forte e anche lui quindi quando litighiamo litighiamo forte. Ma quando stiamo insieme stiamo benissimo, siamo passionali. Se alla gente piace va bene, se non piace va bene comunque, non mi interessa. Ormai tutta l’Italia l’ha capito così come le mie amiche: quando ci lasciamo poi torniamo insieme. Oggi, però, sembrerebbe davvero finita la storia d’amore tra, alla luce delle pesanti confessioni divulgate dal veneto. Nel ...