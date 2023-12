GF puntata 23 dicembre | Signorini contro mamma Greta | esito televoto e nominati

Leggi su tvpertutti

(Di domenica 24 dicembre 2023) Ladel 23del Grande Fratello è cominciata con l'annuncio di Alfonsocirca il rientro in casa di Beatrice Luzzi. Successivamente, poi, si è passati a trattare il «ciabatta gate». In questi giorni, infatti, Fiordaliso, Rosanna Fratello e Rosy Chin hanno avuto delle divergenze in quanto la new entry ha accusato la chef di volerle tirare addosso una ciabatta. Inle tre donne si sono confrontate, e Rosanna ha continuato a ribadire di essere ferma sulla sua posizione. Al termine del dibattito, poi, la cantante ha ammesso di essere disposta a metterci una pietra sopra, ma Fiordaliso si è rifiutata. Tornando a Beatrice Luzzi, poi, la donna ha potuto incontrare tutti i suoi coinquilini, e li ha spiazzati con un discorso molto cordiale e colmo di dolcezza. Il clima idilliaco, però, è stato ...