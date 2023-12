GF 2023 | le pagelle della puntata 28 | l’ennesimo ritorno di Mirko 5 | Fiordaliso da osteria 7

Leggi su gossipitalia.news

(Di domenica 24 dicembre 2023) Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera…Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Heidi Baci dopo il Grande Fratello torna in TV con una nuova avventura? L’indiscrezione Antivigilia di Natale in compagnia del Grande Fratello, ma invece che tutti più buoni i concorrenti sono tutti più avvelenati. Due nuovi ingressi, quelli dello stilista Stefano Miele e dell’imprenditore Sergio D’Ottavi, ildi Beatrice Luzzi, ma l’atmosfera resta tesa. “Non accolgono, non ti fanno inserire”, sentenzia Rosanna Fratello, che a sentirla dovrebbe suscitare tenerezza e comprensione. Basta poco però per capire la sua strategia, fatta di colpi bassi e accuse randomiche, quasi mai supportate dai fatti. La più assurda? Rosy Chin, per l’occasione da lei ...