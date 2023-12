Genoa-Inter | comincia l’avvicinamento | già grandi numeri al Ferraris

Leggi su inter-news

(Di domenica 24 dicembre 2023) Saràl’ultima partita dell’anno solare per la capolista: venerdì alle 20.45 si gioca al. E le informazioni che arrivano dalla Liguria fanno intendere come ci sarà un grande spettacolo a Marassi. I DATI – Perdi venerdì prossimo atteso il pubblico delleoccasioni. L’emittente ligure Telenord fa sapere che i circa cinquemila biglietti disponibili (visto che sono quasi ventottomila gli abbonati rossoblù) sono già andati a ruba, perciò si avrà il tutto esaurito. Stessa situazione per il settore ospiti, che sarà gremito dai tifosi nerazzurri. Per la squadra di Alberto Gilardino si tratterà dell’undicesimo sold out di fila, l’ultimo nell’1-1 con la Juventus di nove giorni fa.-News - Ultime notizie e calciomercato ...