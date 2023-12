Genoa comunque e ovunque | al cinema dal 29 gennaio al 4 febbraio

Leggi su nonewsmagazine

(Di domenica 24 dicembre 2023) In occasione dei 130 anni della squadra, arriva nelle sale da lunedì 29a domenica 4GENOA. Il film evento, nato da un’idea di Mattia Mor di Emotion Network e prodotto da Emotion Network e DUDE Originals, che ne ha curato anche lo sviluppo creativo ed editoriale, in collaborazione con Genoa Cricket and Football Club, con la regia di Francesco G. Raganato e come capo autore Alessandro d’Ottavi, racconta, attraverso le testimonianze di un gruppo di tifosi, leggende e personalità del club e dirigenti, l’essenza e la storia del club rossoblù (elencoa breve su nexodigital.it). Il film non indugia sugli aspetti strettamente sportivi ma vuole andare ad approfondire il senso profondo dell’essere genoani, la passione che avvicina persone con storie e provenienze ...