Genoa | Bani | «Con le ultime partite ci siamo regalati un bel Natale»

(Di domenica 24 dicembre 2023) Le parole di Mattia, difensore del, sulla prima parte di stagione in Serie A della squadra rossoblù Mattia, difensore centrale del, ha parlato dei risultati ottenuti dai rossoblù nell’edizione odierna de Il Secolo XIX. PAROLE – «Cifatti proprio un bel regalo di. Venivamo da quattro sconfitte di fila in trasferta, sono cose che possono lasciare il segno invece noi, dopo la buona prova con la Juve, abbiamo affrontato il Sassuolo con lo spirito giusto».

Appendice VAR , dopo aver ascoltato Rocchi sugli episodi relativi all'ultimo- Juventus. Per il designatore l'entrata di Malinovskyi su Yildiz era da cartellino rosso, e il mani dida ...Ecco perché sabato sera il designatore Rocchi è intervenuto a Open Var su Dazn per spiegare come mai il tocco diin- Juventus fosse da punire con un rigore, cosa che l'arbitro Massa non ...Nessun giocatore del Genoa è stato squalificato. Sesta sanzione subita da Bani Fermati per DUE PARTITE Banda (Lecce) e per UN INCONTRO Fiorello (Salernitana), Makoubou (Cagliari), Osimhen e Politano ...Il designatore arbitrale Gianluca Rocchi ha commentato gli episodi di Genoa-Juventus nel corso della trasmissione Dazn "Oper Var".