Gemelle nate in giorni diversi | la curiosa vicenda che ha spiazzato il Paese

Leggi su notizie

(Di domenica 24 dicembre 2023)in, lache haun intero(e non solo): svelato il motivo di questo assurdo fenomeno Ovviamente non si tratta affatto di una cosa che si verifica tutti i, ma nemmeno una volta all’anno. Per essere precisi si tratta della prima volta in assoluto che accade un fenomeno del genere. La notizia non poteva passare inosservata. Ci troviamo negli Stati Uniti D’America, precisamente in Alabama, dove una mamma ha dato alla luce due. Fino a qui nulla di strano, se non fosse per il fatto che sonoinin...