Gaza | Natale di sangue e nessuna tregua Incombono fame e malattie

(Di domenica 24 dicembre 2023) La guerra nella Striscia difra Israele e Hamas non si ferma neppure un minuto e quasi certamente ciò non accadrà né ané dopo. Le bombe di Israele continuano a fare strage di civili innocenti mentre i miliziani palestinesi non cessano di combattere. Ladi alcuni giorni a fine novembre è ormai un miraggio. In questo momento però sembrano prevalere i toni di sfida e anche la propaganda bellica. L’Iran minaccia una non meglio precisata “chiusura” del Mar Mediterraneo su cui non ha sbocco, mentre sembra saldarsi un nuovo fronte arabo contro Tel Aviv. La tensione sale anche all’ONU. Dopo aspri negoziati, il Consiglio di sicurezza ha approvato il 23 dicembre una risoluzione in cui si chiede la consegna “su larga scala” di aiuti umanitari nella Striscia. Ma è saltata la richiesta più importante: un cessate il fuoco ...

Gesù,e l'assassinio di 'persone inutili'. 'Ilè la nascita di un ragazzo. Un uomo che si è ...Niente celebrazioni dela Betlemme in segno di solidarietà con i palestinesi di, mentre la guerra tra Israele e Hamas non mostra segnali di tregua e il bilancio parla già di oltre 20mila morti. Quest'anno non ci ...È un Natale di dolore per le vittime delle guerre ... l'infinita e sanguinosa guerra in Ucraina (che seguiamo attraverso il blog Mondo Russo); l'orribile guerra di Gaza - una strage senza fine - ...Verrà una società che accetterà le differenze e ascolterà le ragioni degli altri". "Buon Natale a te, piccolo - conclude Guidolin -, che la tua mamma ti culli tra le sue braccia lassù. Buon Natale a ...