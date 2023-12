Furbetti del vaccino | 7 medici e 26 pazienti indagati dalla Procura di Ravenna per false esenzioni Covid

(Di domenica 24 dicembre 2023) Sono 36 le persone, tra, a cui ladiha notificato l’avviso di conclusione indagine per l’ipotesi di reato di falso in concorso legata alla certificazione di presupposti, ritenuti falsi, per ottenere l’esenzionevaccinazione contro iltra il 2021 e il 2022. Al centro dell’inchiesta delladiun medico no vax Le motivazioni addotte, per l’esclusionevaccinazione, figurano allergie, mutazioni genetiche. I destinatari, secondo quanto riferisce la stampa locale, sono 7di, Cotignola, Grosseto, Napoli, Rieti e Verona e 29. Isono perlopiùti e, in ...

ROMA. Idelle Molinette che a Torino hanno incassato i soldi delle visite private senza versare un ...per far allungare ancora di più l'attesa di chi vorrebbe farsi curare nell'ambito......di Morto2021 è tornato al mondopiccolo schermo con la serie Il patriarca. Jerry Calà , invece, per un lungo periodo è stato assente dal grande schermo. E io non pago - L'Italia dei...Inviate le richieste di recupero crediti. Mora del 30 per cento se non si versa subito. In testa le somme non pagate per prestazioni in codice bianchi al ...Passa al contrattacco l’amministrazione comunale sulla questione del cordolo installato lungo via Ponte Muratori, che da quando è stato posizionato (poco più di un mese fa) è al centro di polemiche tr ...