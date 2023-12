FOTO – Lautaro Martinez a lavoro ad Appiano Gentile anche alla vigilia per recuperare!

Leggi su inter-news

(Di domenica 24 dicembre 2023), altra dimostrazione di amore e senso di appartenenza per i colori nerazzurri. Ma soprattutto tanta voglia di tornare subito a giocare. Il capitano dell’Interquesta mattina aad, nonostante i due giorni di riposo, per recuperare dall’infortunio. Aquesta mattina si è presentato regolarmente ad, nonostante i due giorni di riposo concessi da Simone Inzaghi dopo la vittoria dell’Inter in casa contro il Lecce, per lavorare e cercare di recuperare dall’infortunio il prima possibile.di Natale all’insegna delper il capitano dell’Inter che dimostra, ancora una volta, tanto ...