Forza Italia | brindisi a Pozzuoli con Ermanno Russo e Martusciello | l’8 gennaio congresso delle idee a Napoli

(Di domenica 24 dicembre 2023) Un incontro per brindare al nuovo anno ma anche per fare il punto nell’area flegrea in vista dei futuri appuntamenti, congressuali ed elettorali, che attendono il partito nel 2024. E’ il senso dell’iniziativa svoltasi ieri presso la sede didiin via Campana 225, sotto la regia del segretario cittadino Carmine Morelli e alla presenza di, già consigliere ed assessore regionale, dell’esponente azzurra di Quarto Francesca Salatiello e con le conclusioni dell’europarlamentare e coordinatore regionale Fulvio. “La politica è soprattutto aggregazione, voglia di stare insieme e di costruire qualcosa di concreto per i nostri territori”, ha esordito Salatiello. “Si è creato un clima a, ma anche in tutto il circondario ...

... la Premier League , attraverso cui trattare, da una posizione di, il rinnovo dei diritti tv. ... I club come aziende inFino alla metà degli anni Sessanta le società di calcio italiane non ...La moneta rappresenta lavera di uno Stato. Per ricostituire la nostra indipendenza ... Un percorso risolutivo sul tesoro veneto trattenuto dalla Banca d'e sull'emissione dello Zecchino ...Un incontro per brindare al nuovo anno ma anche per fare il punto nell’area flegrea in vista dei futuri appuntamenti, congressuali ed elettorali, che attendono il partito nel 2024. E’ il senso dell’in ...In questa edizione: Meloni, messaggio di auguri agli italiani, Medio Oriente, ancora nessuna tregua, Bagarre Mes, Giorgetti: non mi dimetto, Tajani: Forza Italia garanzia europeista, Terrorismo, aller ...