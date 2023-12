Forte scossa | tanta paura in una zona molto sismica

Leggi su thesocialpost

(Di domenica 24 dicembre 2023) Un terremoto di magnitudo 6.0 è stato registrato in Cile alle 4:23, ora italiana, con un’epicentro a 10 km di profondità. Questo evento sismico si inserisce in un contesto di frequenti terremoti nella regione, a causa della sua posizione lungo la Cintura di Fuoco del Pacifico e la subduzione della lastra oceanica di Nazca sotto quella sudamericana. Non ci sono state segnalazioni immediate di danni o vittime??. Ogni volta che si registra un terremoto in questala memoria non può che andare al grande terremoto del Cile del22 maggio 1960 quando, poco dopo le 15:00 ora locale, il mondo ha assistito al più potente terremoto mai registrato nella storia umana. Con una magnitudo impressionante di 9,5 sulla scala Richter, il terremoto ha scosso profondamente il Cile e il mondo intero. Questo evento storico, noto com”Terremoto di Valdivia”, ha avuto il suo epicentro ...